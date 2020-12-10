США ввели санкции против фонда Кадырова

Соединённые Штаты расширили санкционный список в отношении России, добавив в него футбольный клуб «Ахмат» и фонд имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Уточняется, что в санкционный список также, в частности, попали компании «Мега Строй Инвест Лимитед», «Чеченские минеральные воды» и бойцовский клуб ММА «Ахмат».