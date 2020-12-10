США ввели санкции против фонда Кадырова

Соединённые Штаты расширили санкционный список в отношении России, добавив в него футбольный клуб «Ахмат» и фонд имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Уточняется, что в санкционный список также, в частности, попали компании «Мега Строй Инвест Лимитед», «Чеченские минеральные воды» и бойцовский клуб ММА «Ахмат».

В Белом доме пересмотрят санкции Минфина США

Между тем, ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют распространить санкции по Сирии на иностранные лица. Об этом сообщает РИА Новости. Соответствующее заявление сделал помощник заместителя госсекретаря Джоел Рэйберн. Он отметил, что расширение санкций на РФ остается «реальной возможностью».

Санкции против Сирии, названные «Закон Цезаря», были приняты в 2019 году президентом США Дональдом Трампом. Под санкции попали около 90 граждан и компаний Сирии.

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ФОТО: РИА Новости
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