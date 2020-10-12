Евросоюз продлил санкции против России
Европейский союз продлил антироссийские санкции по химоружию, в том числе касающиеся дела Скрипалей, до 16 октября 2021 года, сообщает РИА Новости.
Санкции против пяти сирийцев и четырех россиян Евросоюз ввел в октябре 2018 года, россияне были причастны к нападению в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Санкции включают в себя запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических и юридических лиц. Эти санкции уже продлевали в октябре 2019 года.
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