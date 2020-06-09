В США готовят новые санкции против России и Китая

В США появилась инициатива введения новых санкций в отношении России, Ирана и Китая. Внести предложения по ограничениям в законодательный орган намерен на этой неделе член Конгресса США от штата Флорида, представитель Республиканской партии Грег Стьюби.

Об этом сам конгрессмен рассказал в эфире телеканала Fox Business. По словам автора законопроекта, новые ограничительные меры имеют отношение к завершению срока оружейного эмбарго ООН по Исламской республике.

Как передает Газета.ру, Стьюби также заявил, что его партия хочет запретить законодательно финансовую помощь со стороны США Ливану. До этого Вашингтон ввел санкции в отношении более 100 судов и компаний Ирана.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон будет настаивать на продлении оружейного эмбарго в ООН по Ирану и подключат с этой целью все дипломатические возможности, отмечают «Известия». В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал циничными подобные действия США. По его словам, всё это может привести к кризису в Совете Безопасности ООН.

