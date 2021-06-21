Евросоюз продлил на год санкции в отношении Крыма
Совет ЕС продлил до 23 июня 2022 года санкции в отношении Крыма, сообщает в понедельник РИА Новости.
Это решение анонсировалось в начале июня. Отмечалось, что санкции будут согласованы в числе вопросов повестки, которые не требуют обсуждения, затем последует техническая процедура утверждения мер и их оформление.
Ограничительные меры в отношении Крыма были приняты странами Евросоюза летом 2014 года в рамках решения ЕС не признавать предполагаемую аннексию Крыма.
Санкции запрещают европейским компаниям взаимодействовать с предприятиями Крыма, а также накладывают запрет на полеты в Крым для европейских авиакомпаний. Также введена торговая блокада полуострова, а жителям Крыма с российскими паспортами страны ЕС отказывают в визах.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что все ограничения в отношении России вводились под очень зыбкими предлогами, без доказательной базы и являются нелегитимными. По его мнению санкции останутся навсегда и уже содержатся во многих законодательных нормативных актах США и других государств.
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