Евросоюз продлил на год санкции в отношении Крыма

Совет ЕС продлил до 23 июня 2022 года санкции в отношении Крыма, сообщает в понедельник РИА Новости.

Это решение анонсировалось в начале июня. Отмечалось, что санкции будут согласованы в числе вопросов повестки, которые не требуют обсуждения, затем последует техническая процедура утверждения мер и их оформление.

Ограничительные меры в отношении Крыма были приняты странами Евросоюза летом 2014 года в рамках решения ЕС не признавать предполагаемую аннексию Крыма.

Санкции запрещают европейским компаниям взаимодействовать с предприятиями Крыма, а также накладывают запрет на полеты в Крым для европейских авиакомпаний. Также введена торговая блокада полуострова, а жителям Крыма с российскими паспортами страны ЕС отказывают в визах.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что все ограничения в отношении России вводились под очень зыбкими предлогами, без доказательной базы и являются нелегитимными. По его мнению санкции останутся навсегда и уже содержатся во многих законодательных нормативных актах США и других государств.

