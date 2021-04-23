Евросоюз призвал Россию открыть часть акватории Чёрного моря в районе Крыма

В Евросоюзе призвали Россию отменить решение о закрытии части акватории Черного моря и снять ограничения в воздушном пространстве в районе Крыма. Об этом сообщил ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, решение должно быть пересмотрено, так как нарушает международные нормы.

В НАТО ответили на заявление Шойгу о завершении учений в Крыму

Евросоюз также заявил, что будет отслеживать перемещение российских войск у границ с Украиной после заявления министра обороны России Сергея Шойгу о завершении военных учений на юге.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска, задействованные в учениях в Крыму, начали возвращаться на базы.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Граница Между Россией И УкраинойЕвросоюзКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры