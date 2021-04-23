Евросоюз призвал Россию открыть часть акватории Чёрного моря в районе Крыма
В Евросоюзе призвали Россию отменить решение о закрытии части акватории Черного моря и снять ограничения в воздушном пространстве в районе Крыма. Об этом сообщил ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, решение должно быть пересмотрено, так как нарушает международные нормы.
Евросоюз также заявил, что будет отслеживать перемещение российских войск у границ с Украиной после заявления министра обороны России Сергея Шойгу о завершении военных учений на юге.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска, задействованные в учениях в Крыму, начали возвращаться на базы.
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