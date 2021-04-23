Евросоюз призвал Россию открыть часть акватории Чёрного моря в районе Крыма

В Евросоюзе призвали Россию отменить решение о закрытии части акватории Черного моря и снять ограничения в воздушном пространстве в районе Крыма. Об этом сообщил ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, решение должно быть пересмотрено, так как нарушает международные нормы.