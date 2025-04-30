Евросоюз призвал Пакистан и Индию к мирному диалогу

По его словам, необходимость мирного урегулирования ситуации стало особенно важно после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир, который произошёл 22 апреля.

«Важно проявлять сдержанность и не принимать военных, политических, юридических или других мер, которые могут подорвать региональную стабильность», - заключил аль-Ануни.

Ранее пакистанский министр информации Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

