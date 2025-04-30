Евросоюз призвал Пакистан и Индию к мирному диалогу
Индии и Пакистану следует решать возникающие проблемы в рамках двустороннего политического диалога. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.
По его словам, необходимость мирного урегулирования ситуации стало особенно важно после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир, который произошёл 22 апреля.
«Важно проявлять сдержанность и не принимать военных, политических, юридических или других мер, которые могут подорвать региональную стабильность», - заключил аль-Ануни.
Ранее пакистанский министр информации Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru