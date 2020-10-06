Евросоюз призвал к мирному урегулированию ситуации в Киргизии

Евросоюз призывает политические силы в Киргизии к мирному урегулированию разногласий. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, пишет ТАСС. Кроме того, Евросоюз ожидает проведения новых прозрачных выборов в стране.

Ранее во вторник, 6 октября, Центризбирком Киргизии признал итоги прошедших парламентских выборов недействительными. Об этом заявила член комиссии Гульнара Джурабаева.

По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".

Остальным же не удалось преодолеть семипроцентный барьер, и их представители заявили о многочисленных нарушениях. Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Протестующие требовали провести повторное голосование. Протестующие захватили здание правительства и добились освобождения осужденного за коррупцию экс-президента Алмазбека Атамбаева, отмечает Ura.ru.

В Госдуме назвали причины протестов в Киргизии

Сообщается, что число пострадавших во время протестов в Киргизии возросло до 686. 164 человека в результате столкновений сотрудников правоохранительных органов с демонстрантами госпитализированы, семеро находятся в реанимации, один умер.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников рассказал НСН, с чем связывает произошедшие в Киргизии события.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыЕвросоюзКиргизия
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