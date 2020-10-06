Евросоюз призвал к мирному урегулированию ситуации в Киргизии

Евросоюз призывает политические силы в Киргизии к мирному урегулированию разногласий. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, пишет ТАСС. Кроме того, Евросоюз ожидает проведения новых прозрачных выборов в стране.

Ранее во вторник, 6 октября, Центризбирком Киргизии признал итоги прошедших парламентских выборов недействительными. Об этом заявила член комиссии Гульнара Джурабаева.

По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".

Остальным же не удалось преодолеть семипроцентный барьер, и их представители заявили о многочисленных нарушениях. Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Протестующие требовали провести повторное голосование. Протестующие захватили здание правительства и добились освобождения осужденного за коррупцию экс-президента Алмазбека Атамбаева, отмечает Ura.ru.