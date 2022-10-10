Евросоюз признал посла Никарагуа персоной нон грата

Евросоюз признал после Никарагуа персоной нон грата (нежелательным лицом). Такое решение было принято Евросоветом, передает ТАСС.

Отмечается, что инициатива исходила от верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Между тем, в Евросовета подчеркнули готовность к диалогу в уважительном ключе.

Ранее в ходе 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке делегация ЕС выступила с требованием к властям Никарагуа освободить политзаключенных и восстановить демократию в стране. После этого власти Никарагуа признали посла ЕС персоной нон грата.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Евросоюз
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