Лукашенко заявил, что чеченцы доставляли мигрантов к белорусским границам
Мигрантов к границе Белоруссии доставляли граждане России, в том числе чеченцы. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.
Белорусский лидер объяснил, что попадать на границу республики и преодолевать её ближневосточным мигрантам помогали русские и чеченцы. «Здесь работали проводники и из России, и спасибо чеченцам — вот организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывали поток», — подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко заявил, что мигрантам, которые пока находятся в Белоруссии, украинцы доставляли контрабандное оружие для борьбы против президента республики и российской военной базы.
Ранее Лукашенко дал обещание, что приложит усилия, чтобы решить проблему с беженцами до Нового года. Также президент республики подчеркнул, что тысяча человек уже улетели в Ирак.
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