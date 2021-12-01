Лукашенко заявил, что чеченцы доставляли мигрантов к белорусским границам

Мигрантов к границе Белоруссии доставляли граждане России, в том числе чеченцы. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

Белорусский лидер объяснил, что попадать на границу республики и преодолевать её ближневосточным мигрантам помогали русские и чеченцы. «Здесь работали проводники и из России, и спасибо чеченцам — вот организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывали поток», — подчеркнул Лукашенко.