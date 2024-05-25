Евросоюз потребовал от России объяснений после сообщений о снятых буях на Нарве
Евросоюз следит за ситуацией на границе Эстонии и России и ждет пояснений от Москвы на фоне якобы снятия пограничниками РФ буев на реке Нарва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.
«Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения», — указали в Брюсселе, подчеркнув, что подобные действия неприемлемы.
Ранее в департаменте полиции и пограничной охраны при МВД Эстонии заявили, что российские пограничники якобы сняли служившие для разграничения судоходных путей буи на Нарве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru