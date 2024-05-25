Евросоюз потребовал от России объяснений после сообщений о снятых буях на Нарве

«Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения», — указали в Брюсселе, подчеркнув, что подобные действия неприемлемы.

Ранее в департаменте полиции и пограничной охраны при МВД Эстонии заявили, что российские пограничники якобы сняли служившие для разграничения судоходных путей буи на Нарве.

