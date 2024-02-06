Евросоюз планирует сделать ВСУ частью своих военных возможностей

Выступая на сессии Европарламента, она отметила, что данное решение это «обеспечит совместимость сил, возможностей и коллективное военно-промышленное планирование».

«Мы уже включили Украину в процесс подготовки нашей собственной военно-промышленной стратегии, что станет первым шагом по интеграции Украины в некоторые наши военные программы», - заключила глава Еврокомиссии.

Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала, что к концу 2024 года Украина получит новые танки, вертолёты, средства ПВО, а также миллион снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

