Евросоюз планирует сделать ВСУ частью своих военных возможностей
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует сделать Вооружённые силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, сообщает ТАСС.
Выступая на сессии Европарламента, она отметила, что данное решение это «обеспечит совместимость сил, возможностей и коллективное военно-промышленное планирование».
«Мы уже включили Украину в процесс подготовки нашей собственной военно-промышленной стратегии, что станет первым шагом по интеграции Украины в некоторые наши военные программы», - заключила глава Еврокомиссии.
Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала, что к концу 2024 года Украина получит новые танки, вертолёты, средства ПВО, а также миллион снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru