Еврокомиссия в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза
Еврокомиссия представит предложения по реформированию Евросоюза для эффективного функционирования сообщества после расширения. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.
«В следующем месяце Комиссия изложит свои идеи в докладе Европейскому парламенту и Совету перед дискуссией лидеров», — указала фон дер Ляйен.
Как напомнила глава ЕК, в конце прошлого года в ЕС приняли решение о начале переговоров о членстве с Молдавией и Украиной и Молдавией. Кроме того, сообщество предоставило Грузии статус кандидата, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также ЕС ведет переговоры о вступлении стран Западных Балкан.
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