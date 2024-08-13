Евросоюз перевел Украине очередной транш бюджетной помощи
Очередной транш бюджетной помощи Украине, размер которого составил почти 4,2 млрд евро, был перечислен Евросоюзом. Об этом сообщает Еврокомиссия.
В распространенном заявлении речь идёт о средствах из Фонда для Украины, предназначенного для финансирования текущих бюджетных расходов Киева. Его объём составляет 50 млрд евро.
«Таким образом общее количество средств, уже выделенных из этого фонда достигло 12 млрд евро», - заключили в Еврокомиссии.
Ранее министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила, что доходы от активов России пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем ПВО для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru