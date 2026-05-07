Евросоюз отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева

Евросоюз не намерен эвакуировать из Киева своих дипломатов. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни.

Минобороны РФ призвало жителей Киева «своевременно покинуть» город

Как пишет RT, в ходе брифинга в Брюсселе он указал, что Евросоюз не соберается «менять свою позицию или присутствие в Киеве».

«Мы не меняем ничего», - подчеркнул он.

Ранее в МИД РФ призвали дипломатов зарубежных стран покинуть Киев перед 9 мая в связи с угрозой ответного удара Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
