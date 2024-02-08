Евросоюз опроверг сведения о возможных санкциях против Такера Карлсона

«В настоящее время нет речи о введении санкций против него», - рассказал собеседник агентства из делегации одной из стран в Совете ЕС.

Ранее Newsweek сообщал, что экс-ведущего Fox News могут внести в «чёрный список» за интервью с президентом России. Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал возможное введение санкций в отношении журналиста. По мнению предпринимателя, принятие такого решения может обидеть американцев и в целом вызывают тревогу, напоминает «Радиоточка НСН».

