Евросоюз опроверг сведения о возможных санкциях против Такера Карлсона
В Евросоюзе на данный момент не обсуждается возможное введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«В настоящее время нет речи о введении санкций против него», - рассказал собеседник агентства из делегации одной из стран в Совете ЕС.
Ранее Newsweek сообщал, что экс-ведущего Fox News могут внести в «чёрный список» за интервью с президентом России. Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал возможное введение санкций в отношении журналиста. По мнению предпринимателя, принятие такого решения может обидеть американцев и в целом вызывают тревогу, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru