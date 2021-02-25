Мадуро поставил ЕС перед ультиматумом
Венесуэла никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит политику ограничительных мер, заявил президент Николас Мадуро, передает РИА Новости.
Глава государства напомнил, что ЕС ввел санкции против оппозиции, участвовавшей в выборах, против судебной власти и вооруженных сил, отметив, что это «вмешательство во внутренние дела».
«Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет, — либо вы исправите [свою позицию], либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза, чтобы вы знали, что Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили", — отметил Мадуро.
ЕС в понедельник расширил ограничения в отношении ряда венесуэльских госслужащих. В черный список Евросоюза попали, в частности, глава Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо и вице-председатель Леонардо Моралес, члены Национальной ассамблеи и судьи.
Представители посольств Испании, Нидерландов, Франции и Германии получили ноты протеста от МИД Венесуэлы в качестве ответа на введение санкций против Каракаса.
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