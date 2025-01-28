Евросоюз хочет восстановить инвестиционные отношения с Сирией
Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии в банковском и инвестиционном секторах. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Ануар аль-Ануни.
По его словам, ЕС может восстановить банковские и инвестиционные отношения с исламской республикой. Он отметил, что это станет «мощным сигналом поддержки сирийскому народу» и даст возможность восстановить страну.
В понедельник, 27 января, главы МИД стран Евросоюза договорились начать процедуру смягчения санкций в отношении Сирии. Других подробностей не приводилось.
Ранее сегодня сообщалось, что российские чиновники приехали в Сирию впервые после падения режима Башара Асада.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru