Евросоюз хочет восстановить инвестиционные отношения с Сирией

Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против Сирии в банковском и инвестиционном секторах. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Ануар аль-Ануни.

По его словам, ЕС может восстановить банковские и инвестиционные отношения с исламской республикой. Он отметил, что это станет «мощным сигналом поддержки сирийскому народу» и даст возможность восстановить страну.