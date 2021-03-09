Евросоюз готов помочь России с вакцинами

По его мнению, российские производители «испытывают большие трудности с производством вакцины и поэтому идут к нам, чтобы убедиться, что ее смогут производить на наших фабриках».

Тем временем, первый проект по созданию паспортов вакцинации от коронавируса на территории Евросоюза Еврокомиссия готовится представить 17 марта. Об этом сообщил ее официальный представитель Эрик Мамер. Отмечается, что только после «презентации» будет принято решение о внедрении паспортов на практике.

