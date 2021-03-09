Евросоюз готов помочь России с вакцинами
Страны Евросоюза готовы оказать помощь России с производством вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире телеканала France 2.
При этом он считает, что вряд ли российский препарат остановит пандемию в ЕС. Это связано с тем, что существует политическая напряженность между Россией и Евросоюзом. На то, чтобы «Спутник V» получил разрешение для использования в ЕС, «уйдут недели, а то и месяцы», отметил Бретон.
По его мнению, российские производители «испытывают большие трудности с производством вакцины и поэтому идут к нам, чтобы убедиться, что ее смогут производить на наших фабриках».
Тем временем, первый проект по созданию паспортов вакцинации от коронавируса на территории Евросоюза Еврокомиссия готовится представить 17 марта. Об этом сообщил ее официальный представитель Эрик Мамер. Отмечается, что только после «презентации» будет принято решение о внедрении паспортов на практике.
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