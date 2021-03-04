Стартовала экспертиза вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении говорится, что решение провести экспертизу было принято с учётом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины «Спутник V» на взрослых. EMA проведёт оценку «соответствия российского препарата установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству», отмечается в заявлении фонда.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что применение вакцины «Спутник V» может внести «важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе».

«Мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года», - добавил Дмитриев.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика готова к приобретению российской вакцины «Спутник V», если она получит одобрение для использования в странах Евросоюза, сообщает RT.

