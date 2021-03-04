Стартовала экспертиза вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении говорится, что решение провести экспертизу было принято с учётом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины «Спутник V» на взрослых. EMA проведёт оценку «соответствия российского препарата установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству», отмечается в заявлении фонда.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что применение вакцины «Спутник V» может внести «важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе».
«Мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года», - добавил Дмитриев.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика готова к приобретению российской вакцины «Спутник V», если она получит одобрение для использования в странах Евросоюза, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- Фестиваль «Усадьба Jazz» умер от коронавируса
- Стартовала экспертиза вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
- Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку премьера о Закарпатье
- Шри-Ланка одобрила экстренное применение «Спутника V»
- Завершен первый этап доклинических исследований вакцины от COVID «Мир-19»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru