Европейский суд отклонил иск Алексея Мордашова о снятии санкций

Как отмечается, истец не смог убедить судей, что продал долю в банке «Россия» независимому покупателю на рыночных условиях. Кроме того, суд считает, что Мордашов по-прежнему продолжает извлекать прибыль благодаря своим связям в Кремле.

Из решения суда следует, что истец представил суду отредактированные документы «Севергрупп», в которых не указан покупатель доли банка «Россия», а сумма самой сделки, явно занижена.

Ранее Мордашов заявил, что не намерен передавать свою долю в пользу ООН, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

