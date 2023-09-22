Европейский суд отклонил иск Алексея Мордашова о снятии санкций
Европейский суд отклонил иск российского предпринимателя Алексея Мордашова к Совету Европейского союза с требованием исключить его из списка санкций, сообщает Frank Media.
Как отмечается, истец не смог убедить судей, что продал долю в банке «Россия» независимому покупателю на рыночных условиях. Кроме того, суд считает, что Мордашов по-прежнему продолжает извлекать прибыль благодаря своим связям в Кремле.
Из решения суда следует, что истец представил суду отредактированные документы «Севергрупп», в которых не указан покупатель доли банка «Россия», а сумма самой сделки, явно занижена.
Ранее Мордашов заявил, что не намерен передавать свою долю в пользу ООН, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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