Европарламентарий назвал причину антироссийской риторики в Евросоюзе

В интервью газете Valeurs Actuelles парламентарий высказал мнение, что непродуманное расширение сообщества на восток привело к печальным результатам. ЕС попал «попал в зависимость» от новых восточноевропейских членов, вместо того, чтобы следовать мнению «исторически не враждебных России и стремящихся ко всеобщему благу» стран, указывает РЕН ТВ.

Как отметил Мариани, Брюссель стал проводить свою политику на восточном направлении с оглядкой на государства, которые «словно приговорили себя к вражде с Россией». По мнению депутата, это стало одной из причин эскалации на Украине, отмечает телеканал «360».

«Если бы Европа занимала другую позицию, то можно было бы избежать нашего разрыва с Россией, а уж конфликта на Украине точно не случилось бы», — подчеркнул европарламентарий.

