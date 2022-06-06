Европарламентарий назвал причину антироссийской риторики в Евросоюзе
Страны Восточной Европы в значительной мере повлияли на антироссийскую позицию Евросоюза. Об этом заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.
В интервью газете Valeurs Actuelles парламентарий высказал мнение, что непродуманное расширение сообщества на восток привело к печальным результатам. ЕС попал «попал в зависимость» от новых восточноевропейских членов, вместо того, чтобы следовать мнению «исторически не враждебных России и стремящихся ко всеобщему благу» стран, указывает РЕН ТВ.
Как отметил Мариани, Брюссель стал проводить свою политику на восточном направлении с оглядкой на государства, которые «словно приговорили себя к вражде с Россией». По мнению депутата, это стало одной из причин эскалации на Украине, отмечает телеканал «360».
«Если бы Европа занимала другую позицию, то можно было бы избежать нашего разрыва с Россией, а уж конфликта на Украине точно не случилось бы», — подчеркнул европарламентарий.
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