Европарламент в резолюции обвинил РФ, Китай и КНДР в кибератаках

Депутаты Европейского парламента проголосовали за резолюцию с обвинением России, Китая и Корейской Народно-Демократической Республики в якобы организации кибернетических атак на западные страны. Москва ранее многократно отвергла обвинения такого рода.

«Различные государственные субъекты, такие как Россия, Китай и Северная Корея, осуществляют вредоносную кибердеятельность, направленную на достижение определенных политических и экономических целей, а также целей в сфере безопасности», - говорится в резолюции.

Как отмечается, подобного рода «действия» заключаются, в частности, в атаках на критически важные объекты инфраструктуры, компьютерном шпионаже и тотальной слежке за гражданами ЕС.