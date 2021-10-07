Европарламент в резолюции обвинил РФ, Китай и КНДР в кибератаках

Депутаты Европейского парламента проголосовали за резолюцию с обвинением России, Китая и Корейской Народно-Демократической Республики в якобы организации кибернетических атак на западные страны. Москва ранее многократно отвергла обвинения такого рода.

«Различные государственные субъекты, такие как Россия, Китай и Северная Корея, осуществляют вредоносную кибердеятельность, направленную на достижение определенных политических и экономических целей, а также целей в сфере безопасности», - говорится в резолюции.

Как отмечается, подобного рода «действия» заключаются, в частности, в атаках на критически важные объекты инфраструктуры, компьютерном шпионаже и тотальной слежке за гражданами ЕС.

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Авторы документа также указывают, что вышеназванные три страны способствуют «кампаниям дезинформации, распространению вредоносных электронных программ, ограничению доступа к интернету, нарушению работы систем информационных технологий».

Согласно резолюции, Евросюз должен дать совместный ответ на подобного рода деятельность, например в рамках совместного дипломатического реагирования. Речь может идти о новых санкциях и ограничениях, которые прописаны в инструментарии кибердипломатии Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:РезолюцияКибератакиЕвропарламент
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