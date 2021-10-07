Европарламент в резолюции обвинил РФ, Китай и КНДР в кибератаках
Депутаты Европейского парламента проголосовали за резолюцию с обвинением России, Китая и Корейской Народно-Демократической Республики в якобы организации кибернетических атак на западные страны. Москва ранее многократно отвергла обвинения такого рода.
«Различные государственные субъекты, такие как Россия, Китай и Северная Корея, осуществляют вредоносную кибердеятельность, направленную на достижение определенных политических и экономических целей, а также целей в сфере безопасности», - говорится в резолюции.
Как отмечается, подобного рода «действия» заключаются, в частности, в атаках на критически важные объекты инфраструктуры, компьютерном шпионаже и тотальной слежке за гражданами ЕС.
Авторы документа также указывают, что вышеназванные три страны способствуют «кампаниям дезинформации, распространению вредоносных электронных программ, ограничению доступа к интернету, нарушению работы систем информационных технологий».
Согласно резолюции, Евросюз должен дать совместный ответ на подобного рода деятельность, например в рамках совместного дипломатического реагирования. Речь может идти о новых санкциях и ограничениях, которые прописаны в инструментарии кибердипломатии Евросоюза.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Европарламент в резолюции обвинил РФ, Китай и КНДР в кибератаках
- СМИ: Новый премьер-министр Японии провел телефонный разговор с Путиным
- В ФАС заявили о снижении надбавок к ценам на лекарства в Москве
- В МИД Польши рассказали о новом пакете санкций Евросоюза против Белоруссии
- Суточная COVID-заболеваемость в Москве скакнула почти в 1,5 раза
- Экс-спикер Верховной рады Разумков заявил о президентских амбициях
- В России создадут систему для борьбы с киберпреступлениями
- Около 1,7 млрд рублей направят на восстановление прав обманутых дольщиков
- Спикер Верховной рады Разумков отправлен в отставку
- В Узбекистане запустили производство вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru