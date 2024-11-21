СМИ: Урсула фон дер Ляйен спасла человека в самолете

По данным издания, инцидент произошёл 20 ноября на борту лайнера швейцарской авиакомпании, летевшего из Цюриха в Брюссель. Одному из пассажиров стало плохо и члены экипажа поинтересовались у пассажиров, может ли кто-нибудь из них оказать первую помощь.

Сообщается, что одна из пассажирок откликнулась на просьбу и оказывала первую помощь до посадки самолёта в Брюсселе, после чего пациента передали медикам.

«После посадки за женщиной приехал чёрный Mercedes, так это была не кто иная, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», — говорится в публикации, в которой также указали, что ранее политик получила в Медицинской школе Ганновера докторскую степень.

Ранее в Ульяновске самолет экстренно был вынужден совершить посадку из-за смерти пассажира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».