СМИ: Урсула фон дер Ляйен спасла человека в самолете
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека, которому стало плохо на борту самолета. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, инцидент произошёл 20 ноября на борту лайнера швейцарской авиакомпании, летевшего из Цюриха в Брюссель. Одному из пассажиров стало плохо и члены экипажа поинтересовались у пассажиров, может ли кто-нибудь из них оказать первую помощь.
Сообщается, что одна из пассажирок откликнулась на просьбу и оказывала первую помощь до посадки самолёта в Брюсселе, после чего пациента передали медикам.
«После посадки за женщиной приехал чёрный Mercedes, так это была не кто иная, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», — говорится в публикации, в которой также указали, что ранее политик получила в Медицинской школе Ганновера докторскую степень.
Ранее в Ульяновске самолет экстренно был вынужден совершить посадку из-за смерти пассажира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru