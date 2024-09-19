Европарламент призвал выдать ордер на арест Николаса Мадуро

В тексте документа говорится, что следует восстановить санкции в отношении членов Национального избирательного совета Венесуэлы. Европарламентарии считают, что они не обеспечили достаточной прозрачности подсчёта голосов.

Кроме того, в резолюции призвали страны Евросоюза признать законным президентом Венесуэлы Гонсалеса Уррутиа и «сделать всё возможное для обеспечения его вступления в должность с 10 января 2025 года».

Ранее девять стран Латинской Америки выразили обеспокоенность итогами выборов в Венесуэле и потребовали пересмотреть результаты с присутствием независимых наблюдателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

