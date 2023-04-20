Европарламент призвал освободить Кара-Мурзу

По итогам голосования документ, в котором приговор суда назвали «политически мотивированным», поддержали 508 представителей ЕП, против высказались 14 депутатов, 31 - воздержался.

«Европейские депутаты осуждают эскалацию нарушений прав человека российским режимом... и требуют немедленного освобождения Владимира Кара-Мурзы и других политзаключенных в России», - говорится в заявлении.

Отметим, что резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы.

Ранее Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках о российской армии, сообщает RT.