Европарламент призвал освободить Кара-Мурзу

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой призвали освободить признанного в РФ иноагентом публициста Владимира Кара-Мурзу, сообщает пресс-служба ЕП.

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По итогам голосования документ, в котором приговор суда назвали «политически мотивированным», поддержали 508 представителей ЕП, против высказались 14 депутатов, 31 - воздержался.

«Европейские депутаты осуждают эскалацию нарушений прав человека российским режимом... и требуют немедленного освобождения Владимира Кара-Мурзы и других политзаключенных в России», - говорится в заявлении.

Отметим, что резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы.

Ранее Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках о российской армии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПолитзаключенныеПолитикаРезолюцияЕвропарламент

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