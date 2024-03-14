Европарламент потребовал от РФ вернуть переданное в 1916 году золото
Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием к России вернуть Румынии золото, переданное в 1916 году. Соответствующий документ размещен на сайте законодательного органа.
«Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние», - сказано в резолюции.
По мнению депутатов, РФ якобы не вернула Румынии ее золотые резервы, а также культурные и архивные ценности. Тем самым Москва «нарушила международное право», говорится в документе.
В годы Первой мировой войны Румыния вывезла в Россию золотой запас в 91,5 тонны. Часть ценностей республике вернули в середине прошлого века. В 2003 году страны создали комиссию для прояснения вопроса.
Европарламент 29 февраля принял резолюцию об активизации поддержки Украины и усилении санкционного давления против России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru