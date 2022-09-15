Европарламент поддержал выделение Украине пяти миллиардов евро
15 сентября 202213:45
Европарламент поддержал выделение Украине новой части макрофинансовой помощи в размере пяти млрд евро, сообщает РИА Новости.
На пленарной сессии за перечисление средств проголосовали 534 депутата, против высказались 30.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине, его сумма составит 2,98 млрд долларов, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru