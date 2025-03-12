Европарламент назвал Россию главной угрозой для ЕС

Европейский парламент принял резолюцию, в которой Россия названа основной угрозой для безопасности Европейского союза. Документ носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению, сообщается на официальном сайте ЕП.

Согласно резолюции, наиболее серьезную прямую и косвенную угрозу для ЕС, по мнению депутатов, представляет Россия при поддержке Белоруссии, Китая, КНДР и Ирана.