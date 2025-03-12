Европарламент назвал Россию главной угрозой для ЕС
Европейский парламент принял резолюцию, в которой Россия названа основной угрозой для безопасности Европейского союза. Документ носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению, сообщается на официальном сайте ЕП.
Согласно резолюции, наиболее серьезную прямую и косвенную угрозу для ЕС, по мнению депутатов, представляет Россия при поддержке Белоруссии, Китая, КНДР и Ирана.
Помимо этого, в документе выражена обеспокоенность внешнеполитическим курсом администрации президента США Дональда Трампа. Евродепутаты указали, что подход Вашингтона вызывает сомнения в устойчивости позиции США по вопросам России, НАТО и европейской безопасности. Также они подвергли резкой критике заявления американской стороны о Гренландии.
На фоне обсуждения угроз в странах ЕС все чаще звучат призывы к увеличению военных расходов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru