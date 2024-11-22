Неоспоримый приоритет: «Орешник» станет козырем для завершения конфликта на Украине
Аналогичное оружие есть у КНР, США, Ирана и КНДР, но приоритет России в разработке оружия признается всем мировым сообществом, заявил НСН Николай Костикин.
Мировой приоритет России в разработке гиперзвукового оружия признается всем мировым сообществом, подобие «Орешника» и «Булавы» есть только у КНР, США, Ирана и КНДР, заявил НСН эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.
Ракеты «Орешник» атакуют цели со скоростью 10 Махов - это 2,5-3 км в секунду. Имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны подобные ракеты не перехватывают, заявил ранее президент России Владимир Путин. Костикин отметил, что эти ракеты предназначены в первую очередь для доставки ядерного оружия.
«Надо отметить, что «Орешник» относится к классу ракет средней дальности, заявленная дальность его поражения составляет 5000 км. А вот ракета «Булава» в гиперзвуковом исполнении может достигать 9300 км. Аналогичное оружие есть у КНР, США, Ирана и КНДР. Однако мировой приоритет России в разработке подобного рода оружия признается всем мировым сообществом. Эти ракеты предназначены в первую очередь для доставки ядерного оружия, поскольку как носители они достаточно дорогие», - рассказал он.
По его словам, подобные ракеты массово применяться не будут, их задача – продемонстрировать готовность России, также это весомый козырь для завершения конфликта на Украине.
«Поэтому преимущественно эти ракеты применяться не будут. Их задача - продемонстрировать готовность к применению по наиболее важным и ценным целям, например, завод «Южмаш». Завершение конфликта на Украине предопределят комплексные усилия России на военном, экономическом и дипломатическом фронте. Тем не менее вклад в завершение конфликта в качестве козыря «Орешника», как и любого гиперзвукового оружия России, неоспорим», - подытожил собеседник НСН.
Ракету «Орешник», скорее всего, разрабатывали в России с 2019 года после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил ранее научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович «Радиоточке НСН».
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