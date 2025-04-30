Еврокомиссия выделит 910 млн евро на оборонную промышленность Евросоюза
30 апреля 202513:36
На укрепление оборонной промышленности Евросоюза будет выделено 910 млн евро. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
Отмечается, что указанные инвестиции бкдкт направлены «на устранение ключевых пробелов в таких областях как мобильность и защита от беспилотников».
«Впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с такими проектами», - сказано в документе.
Ранее в Еврокомиссии пообещали ввести санкции за военное партнерство РФ и КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru