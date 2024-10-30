Еврокомиссия отказалась начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз

В документе говорится, что избранный грузинскими властями курс подрывает путь страны в Евросоюз. Речь в том числе идёт о принятых в Грузии законах об иностранных агентах и о защите семейных ценностей и прав несовершеннолетних.

Также в Еврокомиссии заявили, что Тбилиси выполняет лишь 49% всех решений Евросоюза, тогда как необходимо полностью следовать внешней политике объединения, включая санкции против РФ.

Кроме того, жёсткой критике подверглись прошедшие в Грузии парламентские выборы, которые «подтверждают необходимость реформы избирательной системы».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Белом доме выразили обеспокоенность по поводу политического курса Грузии и пригрозили республике «дальнейшими последствиями» в случае сохранения антидемократического курса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

