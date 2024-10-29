ЦИК Грузии инициировал расследование возможных фальсификаций выборов
Центризбирком Грузии обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой о проведении расследования возможных фальсификаций на парламентских выборах, состоявшихся 26 октября.
В своем заявлении комиссия упомянула, что в обвинениях фигурирует и президент страны Саломе Зурабишвили.
В сообщении ЦИК подчеркивается необходимость объективного и комплексного расследования для проверки истинности заявлений президента и других политиков, а также информации о возможных нарушениях на выборах.
Уточняется, что такие расследования выходят за рамки полномочий избирательной администрации, поэтому Центризбирком обратился к прокуратуре с предложением о начале необходимых проверок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru