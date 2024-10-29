ЦИК Грузии инициировал расследование возможных фальсификаций выборов

Центризбирком Грузии обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой о проведении расследования возможных фальсификаций на парламентских выборах, состоявшихся 26 октября.

В своем заявлении комиссия упомянула, что в обвинениях фигурирует и президент страны Саломе Зурабишвили.

Оппозиция на митинге в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов

В сообщении ЦИК подчеркивается необходимость объективного и комплексного расследования для проверки истинности заявлений президента и других политиков, а также информации о возможных нарушениях на выборах.

Уточняется, что такие расследования выходят за рамки полномочий избирательной администрации, поэтому Центризбирком обратился к прокуратуре с предложением о начале необходимых проверок, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Давид Мдзинаришвили
ТЕГИ:ЦИКВыборыГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры