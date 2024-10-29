ЦИК Грузии инициировал расследование возможных фальсификаций выборов

В сообщении ЦИК подчеркивается необходимость объективного и комплексного расследования для проверки истинности заявлений президента и других политиков, а также информации о возможных нарушениях на выборах.

Уточняется, что такие расследования выходят за рамки полномочий избирательной администрации, поэтому Центризбирком обратился к прокуратуре с предложением о начале необходимых проверок, передает «Радиоточка НСН».

