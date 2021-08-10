Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц заявил, что «строительство преград и барьеров не должно финансироваться из бюджета Евросоюза», сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности выделения средств на строительство стены на границе Белоруссии и Литвы он отметил, что «финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС».

Ранее начальник Службы охраны государственной границы при литовском МВД генерал Рустамас Любаевас заявил, что заграждение на литовско-белорусской границе, призванное сдержать поток незаконных мигрантов, будет построено в течение двух лет.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в свою очередь, рассказала, что для завершения строительства стены стране придется взять международный займ, сообщает РИА ФАН.