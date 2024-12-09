Еврокомиссия не поддерживает контакты с новыми властями в Сирии

По его словам, контакты с этими группировками не поддерживаются, так как они внесены в список террористических организаций ЕС.

«Это решение может быть пересмотрено только единогласно. Для его пересмотра мы должны оценить не столько их слова, сколько их действия», - заключил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что экс-президента Сирии Башара Асада следует привлечь к ответственности, сообщает RT.

