Еврокомиссия не поддерживает контакты с новыми властями в Сирии
Еврокомиссия по-прежнему считает вооруженную оппозицию, захватившую власть в Сирии, террористами. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.
По его словам, контакты с этими группировками не поддерживаются, так как они внесены в список террористических организаций ЕС.
«Это решение может быть пересмотрено только единогласно. Для его пересмотра мы должны оценить не столько их слова, сколько их действия», - заключил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что экс-президента Сирии Башара Асада следует привлечь к ответственности, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru