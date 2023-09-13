Еврокомиссия начнет подготовку к расширению Евросоюза
Еврокомиссия начнет подготовку по анализу документов и институтов Евросоюза для их адаптации к расширению сообщества. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии в Страсбурге.
«Евросоюз, готовый к расширению, может стать реальностью быстрее, [чем кажется]», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.
Как отметила глава ЕК, сообщество «не может ждать изменений» своих конвенций и договоров и должно начать двигаться в сторону расширения состава. Так, ЕС необходимо продумать порядок работы институтов, обсудить будущее бюджета, «понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности».
Фон дер Ляйен заключила, что за последние годы сообщество продемонстрировало способность «быть геополитическим союзом», быстро принимать решения, и сможет работать, если в составе Евросоюза будет более 30 стран.
Ранее госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун призвала ЕС сосредоточиться на включении в свой состав Украины и балканских стран, чтобы не допустить роста влияния России в регионе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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