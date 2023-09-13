Еврокомиссия начнет подготовку к расширению Евросоюза

«Евросоюз, готовый к расширению, может стать реальностью быстрее, [чем кажется]», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

Как отметила глава ЕК, сообщество «не может ждать изменений» своих конвенций и договоров и должно начать двигаться в сторону расширения состава. Так, ЕС необходимо продумать порядок работы институтов, обсудить будущее бюджета, «понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности».

Фон дер Ляйен заключила, что за последние годы сообщество продемонстрировало способность «быть геополитическим союзом», быстро принимать решения, и сможет работать, если в составе Евросоюза будет более 30 стран.

Ранее госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун призвала ЕС сосредоточиться на включении в свой состав Украины и балканских стран, чтобы не допустить роста влияния России в регионе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

