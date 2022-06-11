Еврокомиссия через неделю сделает заключение о статусе Украины как кандидата в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) через неделю даст заключение о заявке Украины на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 июня, в субботу.
«Сегодняшние дискуссии позволят нам окончательно сформулировать заключение к концу следующей недели», - заявила глава ЕК.
По ее словам, члены Еврокомиссии работают над документом непрерывно.
Ранее на саммите лидеров стран Евросоюза во Франции, который проходил 10-11 марта 2022 года, было решено поручить Еврокомиссии дать оценку заявкам на вступление в ЕС Украины, Грузии и Молдавии.
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