Евродепутат: Резолюция Европарламента о терроризме подталкивает Европу к войне с Россией
Принятием резолюции, признающей Россию «государством-спонсором терроризма», Европарламент подталкивает Европу к конфликту с РФ. Об этом заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
По словам парламентария, Евросоюз исчерпал все средства в противостоянии с Россией, пишет Ura.ru.
«Мы обсуждаем уже девятый пакет санкций против России. И некоторые решили навесить на Россию позорную санкцию, которую мы не решались применять ни к "Талибану" (организация признана террористической и запрещена в РФ. - НСН) в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле. Что нам остается после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остается война», — цитирует Мариани РИА Новости.
Евродепутат отметил, что инициаторы резолюции подталкивают европу именно к этому, ставя желания Киева «выше интересов французского народа». Мариани указал, что ЕП навязывает европейским государствам внешнюю политику, которой они не хотят придерживаться.
По словам парламентария, в интересах Парижа – положить конец конфликту на Украине, а в интересах Москвы и Киева — как можно скорее прийти к мирным переговорам и завершить противостояние.
«Естественно, что Москва, как и Киев, ищет достижения своих военных целей. Но противоестественно то, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того, чтобы искать мира», — добавил Мариани.
Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой Россию объявили «спонсором терроризма» и государством, «которое использует террористические методы». Документ поддержали 494 депутатов, напоминает телеканал «360».
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