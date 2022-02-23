Евродепутат обвинил США и Великобританию в желании подчинить Евросоюз
Действия США и Великобритании в кризисе вокруг Украины демонстрируют их стремление добиться подчинения Европы, считает член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен. Об этом французский парламентарий заявил в беседе с ТАСС.
«Для США и Великобритании главный вызов — это подчинение Евросоюза и разрушение любой воли к независимости со стороны ЕС. Я думаю, что британцы пытаются использовать замечательную возможность отомстить Евросоюзу, поскольку они никогда не поддерживали условия, на которых им пришлось выйти из содружества», — отметил Жювен.
Парламентарий указал, что Вашингтон выступает в роли «поджигателей» и при этом стремится «вести войну чужими руками». Кроме того, США хотят заставить Евросоюз покупать более дорогой и менее экологичный сжиженный природный газ.
Ранее Жювен заявил, что урегулирование кризиса на Украине возможно, если Киев признает широкую автономию Донбасса в соответствии с Минскими договоренностями, пишет RT.
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