Евродепутат обвинил США и Великобританию в желании подчинить Евросоюз

«Для США и Великобритании главный вызов — это подчинение Евросоюза и разрушение любой воли к независимости со стороны ЕС. Я думаю, что британцы пытаются использовать замечательную возможность отомстить Евросоюзу, поскольку они никогда не поддерживали условия, на которых им пришлось выйти из содружества», — отметил Жювен.

Парламентарий указал, что Вашингтон выступает в роли «поджигателей» и при этом стремится «вести войну чужими руками». Кроме того, США хотят заставить Евросоюз покупать более дорогой и менее экологичный сжиженный природный газ.

Ранее Жювен заявил, что урегулирование кризиса на Украине возможно, если Киев признает широкую автономию Донбасса в соответствии с Минскими договоренностями, пишет RT.

