Эксперт: Отказ от «Северного потока-2» превратит Европу в колонию США

Отказ от газопровода «Северный поток-2» превратит Германию и всю Европу в колонию США, считает директор института РУССТРАТ Елена Панина. Об этом эксперт заявила в беседе с РИА Новости.

МИД ФРГ заявил о заморозке «Северного потока — 2»

После признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ФРГ заморозила сертификацию «Северного потока-2». Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что судьба проекта пока не определена, пишет Ura.ru.

Панина считает, что решение Берлина ведет к разрушению экономического суверенитета Европы.

«На фоне зашкаливающих цен на газ это выглядит настоящим ударом по карману немцев. Ведь, по расчетам экономистов, увеличение экспорта газа всего лишь на 20 процентов привело бы к двухкратному снижению цен на голубое топливо в Германии. Теперь же Германия, да и вся Европа, превращаются практически в колониальный рынок для американского СПГ», — подчеркнула политолог.

Эксперт назвала происходящее началом «закамуфлированного антироссийскими санкциями экономического грабежа Европы» со стороны Вашингтона. При этом США обретут «второе дыхание» на фоне своих экономических трудностей и непривычно высокой инфляции, а Европа станет «крепостными, вынужденными обслуживать американского гегемона», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАЕвропаСеверный Поток-2
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