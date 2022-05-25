Евродепутат: Молдавия быстрее попадет в ЕС только через объединение с Румынией

Томак добавил, что вопрос вступления Молдавии в Европейский союз не может обсуждаться как минимум 15-20 лет, так как члены ЕС не примут ее.

Он также заметил, что решение Молдавии об объединении с Румынией может быть принято в любое время, когда молдавские власти захотят обсудить безопасность и будущее своих граждан.

По словам Томака, в настоящий момент ЕС может предоставить Молдавии только экономическую помощь, а мирный и демократический союз с Румынией сможет обеспечит республике стабильность и безопасность, так как она является членом НАТО.

