Евродепутат: Молдавия быстрее попадет в ЕС только через объединение с Румынией

Румынский евродепутат Еуджен Томак заявил, что путь Молдавии в Евросоюз через объединение с Румынией будет быстрее и безопаснее. Об этом он сообщил в эфире телеканала RFI, передает РИА Новости.

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Томак добавил, что вопрос вступления Молдавии в Европейский союз не может обсуждаться как минимум 15-20 лет, так как члены ЕС не примут ее.

Он также заметил, что решение Молдавии об объединении с Румынией может быть принято в любое время, когда молдавские власти захотят обсудить безопасность и будущее своих граждан.

По словам Томака, в настоящий момент ЕС может предоставить Молдавии только экономическую помощь, а мирный и демократический союз с Румынией сможет обеспечит республике стабильность и безопасность, так как она является членом НАТО.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:РумынияМолдавияЕвросоюз
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