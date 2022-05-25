Евродепутат: Молдавия быстрее попадет в ЕС только через объединение с Румынией
Румынский евродепутат Еуджен Томак заявил, что путь Молдавии в Евросоюз через объединение с Румынией будет быстрее и безопаснее. Об этом он сообщил в эфире телеканала RFI, передает РИА Новости.
Томак добавил, что вопрос вступления Молдавии в Европейский союз не может обсуждаться как минимум 15-20 лет, так как члены ЕС не примут ее.
Он также заметил, что решение Молдавии об объединении с Румынией может быть принято в любое время, когда молдавские власти захотят обсудить безопасность и будущее своих граждан.
По словам Томака, в настоящий момент ЕС может предоставить Молдавии только экономическую помощь, а мирный и демократический союз с Румынией сможет обеспечит республике стабильность и безопасность, так как она является членом НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Евродепутат: Молдавия быстрее попадет в ЕС только через объединение с Румынией
- Министерство финансов США разрешило американцам платить налоги в РФ до конца сентября
- Котяков: пособия, рассчитываемые по прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически
- СМИ: страны БРИКС провели первую встречу по сотрудничеству в космосе
- Прайс: санкции США останутся до прекращения спецоперации
- Минобороны: 12 тысяч жителей Донбасса остались без поставок лекарств
- Прожиточный минимум в РФ после индексации составит 13 919 рублей
- Число раненых при стрельбе в школе в Техасе составило 17 человек
- Вучич: введение Сербией санкций в отношении РФ сейчас невозможно
- При обстреле села Белгородской области пострадал мужчина 1993 года рождения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru