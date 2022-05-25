В Молдавии инициировали процедуру увеличения тарифов на газ

Компания «Молдовагаз» попросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии увеличить внутренние тарифы на газ, приобретаемый у российского «Газпрома». Об этом в своем Telegram-канале написал председатель правления молдавской организации Вадим Чебан.

По его словам, это было сделано из-за роста закупочной цены природного газа и увеличения суммы тарифных отклонений АО «Молдовагаз».

В пресс-службе компании отметили, что с 1 июня 2022 года тариф для бытовых потребителей может вырасти с 14 лей до 22,2 лея ($1,1) за тысячу кубических метров без НДС.

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Чебан рассказал, что по действующему тарифу для потребителей заложена закупочная цена в $620 за одну тысячу кубических метров. При этом в апреле 2022 года российский газ был закуплен компанией по $1 тысячи 194. Ожидается, что в мае стоимость топлива достигнет уровня $920 за тысячу кубических метров.

Ранее Вадим Чебан заявил, что республика платит «Газпрому» за поставленный газ в евро.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТарифыЭнергетикаРоссияГазпромМолдавияГаз
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