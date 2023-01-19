Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за сравнение США с Гитлером
Европейский еврейский конгресс призвал главу МИД России Сергея Лаврова извиниться за сравнение политики США и их союзников с действиями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
Ранее Лавров заявил, что Вашингтон организовал коалицию против России для «окончательного решения "русского вопроса"» так же, как Гитлер «мобилизовал и захватил» страны Европы, стремясь решить «еврейский вопрос».
Как отметили в ЕЕК, они «шокированы и потрясены» подобным «постыдным сравнением» между действиями группы демократических стран и «гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время холокоста».
По мнению конгресса, слова Лаврова искажают холокост на базовом уровне. Российского министра призвали извиниться и отозвать свой комментарий, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за сравнение США с Гитлером
- Пригожин заявил о полном освобождении Клещеевки в пригороде Бахмута
- Медведев: Ядерные державы не проигрывали крупных судьбоносных конфликтов
- Кравцов: Участники спецоперации могут впоследствии преподавать в школах ОБЖ
- Клишас оценил предложение о передаче детям-сиротам имущества уехавших из России
- Богомаз сообщил об очередной атаке ВСУ по территории Брянской области
- НМ ДНР: В обороне Соледара участвовали батальоны иностранных наемников
- В Госдуме назвали «нулевой» вероятность призыва срочников с 21 года весной
- СМИ: Франция может поставить Киеву танки Leclerc
- Российских чиновников не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru