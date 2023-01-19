Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за сравнение США с Гитлером

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон организовал коалицию против России для «окончательного решения "русского вопроса"» так же, как Гитлер «мобилизовал и захватил» страны Европы, стремясь решить «еврейский вопрос».

Как отметили в ЕЕК, они «шокированы и потрясены» подобным «постыдным сравнением» между действиями группы демократических стран и «гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время холокоста».

По мнению конгресса, слова Лаврова искажают холокост на базовом уровне. Российского министра призвали извиниться и отозвать свой комментарий, пишет Ura.ru.

