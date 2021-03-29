Евгений Григорьев одержал победу на выборах главы Якутска
Евгений Григорьев от партии «Единая Россия» одержал победу на досрочных выборах главы Якутска, сообщает территориальная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов.
За него проголосовали 44,09% избирателей. Виталий Обедин («Справедливая Россия») набрал 39,87%. За ним идет Савва Михайлов (КПРФ) – 11,29%.
Ранее бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочной отставке 11 января. Позже стало известно, что ей предстоит пройти несколько операций для лечения онкологического заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru