«Этого не произойдет»: Келлог оценил шансы Украины получить ядерное оружие

В эфире телеканала Fox News он указал, что вероятность того, что у Киева снова будет ядерное оружие, можно оценить примерно «между мизерной и нулевой».

«Давайте будем честны, мы все знаем, что этого не произойдёт», - заключил Келлог.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Запад не готов принять Украину в НАТО, то тогда ей должны предоставить ядерное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

