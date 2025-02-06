«Этого не произойдет»: Келлог оценил шансы Украины получить ядерное оружие
У Киева практически нет шансов вновь получить ядерное оружие. Об этом заявил спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог.
В эфире телеканала Fox News он указал, что вероятность того, что у Киева снова будет ядерное оружие, можно оценить примерно «между мизерной и нулевой».
«Давайте будем честны, мы все знаем, что этого не произойдёт», - заключил Келлог.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Запад не готов принять Украину в НАТО, то тогда ей должны предоставить ядерное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru