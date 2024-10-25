«Многие в Европе считают, что у Запада еще есть шанс принять БРИКС, начать сотрудничать. Я лично тоже так считаю. Западные лидеры постоянно нам говорят, что на самом деле все страны БРИКС за исключением России имеют более тесные отношения с США и Европой, чем между собой. И цифры показывают, что большинство стран БРИКС очень тесно сотрудничают с Западом. Но это не означает, что эти страны зависят от Запада и будут делать то, что Запад им говорит. Сейчас Запад имеет уникальный шанс начать сотрудничать с БРИКС как с организацией. Это окно скоро закроется. Это поможет избежать глобального мирового конфликта, который может закончиться войной… Впереди очень большие баталии, так как страны БРИКС хотят выйти из-под контроля США», - предупредил он.

Бывший член парламента Великобритании и глава «Партии рабочих» Джордж Галлоуэй на полях саммита заявил корреспонденту НСН, что западные СМИ хотели бы игнорировать БРИКС и саммит объединения в Казани, однако не могут этого сделать из-за его успеха.

