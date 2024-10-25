«Последний шанс»: В Германии призвали Евросоюз начать сотрудничество с БРИКС

Александр Рар заявил НСН, что отказ Запада от сотрудничества с БРИКС может привести к глобальному конфликту и мировой войне. 

У Запада есть последний шанс начать сотрудничество с БРИКС, прошедший саммит показал, что страны объединения не откажутся от своей борьбы за многополярный мир, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

В Казани вечером 24 октября закончился XVI саммит БРИКС, который президент РФ Владимир Путин назвал «кульминацией российского представительства». В общей сложности участие в саммите приняли делегации 35 стран и шести международных организаций. По итогам саммита 13 государств получили статус стран-партнеров объединения. Рар отметил, что прошедший саммит показал Европе, что страны БРИКС не откажутся от своей борьбы за независимость.

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«Многие в Европе считают, что у Запада еще есть шанс принять БРИКС, начать сотрудничать. Я лично тоже так считаю. Западные лидеры постоянно нам говорят, что на самом деле все страны БРИКС за исключением России имеют более тесные отношения с США и Европой, чем между собой. И цифры показывают, что большинство стран БРИКС очень тесно сотрудничают с Западом. Но это не означает, что эти страны зависят от Запада и будут делать то, что Запад им говорит. Сейчас Запад имеет уникальный шанс начать сотрудничать с БРИКС как с организацией. Это окно скоро закроется. Это поможет избежать глобального мирового конфликта, который может закончиться войной… Впереди очень большие баталии, так как страны БРИКС хотят выйти из-под контроля США», - предупредил он.

Бывший член парламента Великобритании и глава «Партии рабочих» Джордж Галлоуэй на полях саммита заявил корреспонденту НСН, что западные СМИ хотели бы игнорировать БРИКС и саммит объединения в Казани, однако не могут этого сделать из-за его успеха.

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ФОТО: РИА Новости
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