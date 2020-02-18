«Политическое преступление». В Совфеде отвергли домыслы о войне РФ и Белоруссии

«Пристайко – провокатор высшей категории. Другого слова я для этого министра не нахожу. Человек, который занимается не международными делами, а попытками столкнуть страны. Он, наверное, забыл, что Россия, которая является правопреемницей Советского Союза, предоставила независимость всем остальным республикам СССР, включая Белоруссию, Украину, другие республики.

Во-вторых, Москва и Минск находятся в Союзном государстве. Есть экономические разногласия, есть обсуждаемые проблемы, но говорить о «войне» между нашими странами, о том, что Россия готова захватить Белоруссию, это политическое преступление господина Пристайко, который недостоин быть министром иностранных дел такой большой страны как Украина», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Белоруссия уберет Россию со своего герба.

