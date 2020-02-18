«Политическое преступление». В Совфеде отвергли домыслы о войне РФ и Белоруссии
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН заявил, что глава МИД Украины Пристайко недостоин должности министра.
Белоруссию ждет война с Россией, если она решит сохранить независимость. Такое мнение высказал глава МИД Украины Вадим Пристайко. По мнению дипломата, «Белоруссию ожидает тяжелое время».
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что Пристайко недостоин должности министра.
«Пристайко – провокатор высшей категории. Другого слова я для этого министра не нахожу. Человек, который занимается не международными делами, а попытками столкнуть страны. Он, наверное, забыл, что Россия, которая является правопреемницей Советского Союза, предоставила независимость всем остальным республикам СССР, включая Белоруссию, Украину, другие республики.
Во-вторых, Москва и Минск находятся в Союзном государстве. Есть экономические разногласия, есть обсуждаемые проблемы, но говорить о «войне» между нашими странами, о том, что Россия готова захватить Белоруссию, это политическое преступление господина Пристайко, который недостоин быть министром иностранных дел такой большой страны как Украина», - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Белоруссия уберет Россию со своего герба.
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