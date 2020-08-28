Экс-посол в Японии: Абэ был двигателем отношений с Россией

«Абэ был двигателем двусторонних отношений (с Россией - прим. НСН), у него была своя в этом смысле политика и программа. При нем у нас были замечательные отношения, он практически не участвовал в санкциях, давал огромные инвестиции, развивал торговые, политические и военные связи. И, конечно, такого человека на горизонте в Японии нет. Кто бы ни пришел, он не будет интересоваться нашими отношениями так, как Абэ. Сейчас еще рано говорить о том, кто станет на его место. Люди, конечно, есть, но по калибру они менее значимые, чем Абэ. На вопросе с Курильскими островами это никак не скажется, как был тупик, так и останется», - добавил он.

Абэ остается самым молодым премьером Японии при вступлении в должность, но занимает свой пост дольше всех в истории страны. Он известен дружескими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным, которые, однако, не помогли ему подписать мирный договор с Россией и вернуть даже часть Курильских островов. В 2007 году Абэ уже уходил в отставку из-за обострения заболевания кишечника. Он вернулся на эту должность в 2012 году.

