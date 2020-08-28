Японский премьер сожалеет, что не успел заключить мир с Россией

Объявивший об уходе в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о незавершённых делах на этом посту.

Политик, в частности, сожалеет, что не решил проблему мирного договора с Россией, проблему похищенных граждан и вопрос изменения Конституции.

«То, что я ухожу не закончив эти дела, разрывает мне сердце», - приводит ТАСС слова Абэ.

Мирный договор между Японией и Россией не заключён из-за территориальных споров, возникших после Второй мировой войны. Токио претендует на четыре острова Курильской гряды, которые по факту являются территорией России.

Ранее император Японии Нарухито публично покаялся за участие страны во Второй мировой войне. Абэ поддержал его, подчеркнув, что Япония будет верна клятве никогда больше не участвовать в войнах, сообщает Ura.ru.

