«Это не предмет сделок». Песков о предложении Турции по Крыму и Северному Кипру
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прозвучавшее в Турции предложение об «обмене» признаниями Москвой и Анкарой Северного Кипра и Крыма.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал высказал мнение, что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено", - сказал Песков.
При этом он отметил, что вряд ли профессор из Анкары выражал официальную позицию Турции по этому вопросу.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал смешной идею об обмене признаниями Крыма и Северного Кипра.
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