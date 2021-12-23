Путин признался, с каких пор ни за кем не следит

Президент России Владимир Путин признался, что не следит за известными блогерами. Этот вопрос стал последним на его ежегодной пресс-конференции.

«Я уже давно ни за кем не слежу с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности», - замети глава государства.

Президент также отметил, что практически не имеет времени на досуг, хотя не оставляет занятий спортом.

«Считаю это своим долгом, так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа», - подчеркнул Путин.



